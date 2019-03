Capital d'Air Sénégal : Maimouna Ndoye Seck promet une ouverture de 20% aux Sénégalais

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 19:17 | | 0 commentaire(s)|

La compagnie Air Sénégal a décidé d'ouvrir le capital à 20% aux Sénégalais sous forme d'actionnariat populaire. L’initiative consiste à disposer beaucoup une plus grande place dans la cour des grands. « Nous allons commencer par la destination européenne avec le certification qui n'était pas évident. C’est un défi à relever pour nous. Nous avions voulu commencer avec le capital initial qui a été libéré par l'Etat du Sénégal à travers la caisse de dépôts et consignations », a promis le ministre des Transport aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Maimouna Ndoye Seck.



D’après le Ministre sur les ondes d’Iradio, l'objectif du Sénégal est d'aller vers une société capitalisée en 300 milliards avec 20 milliards, réservés à l'actionnariat populaire. « Après la réception du deuxième A330 Neo qui nous permettra de renforcer la situation de la compagnie, nous allons pouvoir lancer cette actionnariat populaire. Une compagnie aérienne a besoin de fonds pour rentrer dans la rentabilité.



Et, il n'est pas très indiqué de faire rentrer l'actionnariat populaire au démarrage des activités d’une compagnie. Nous avons constaté que les épargnants refusent souvent de subir des pertes en début d’exploitation. Nous estimons que d’ici 2020, l’actionnariat populaire doit être mis en œuvre », projette-t-elle.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos