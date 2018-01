Capital de 2 AS: SHS crache, définitivement, sur les 33% et migre vers Malabo ; Air Sénégal hérite de la vomissure Le doute n’est plus permis : Sénégal Handling services SA (SHS) a, résolument, opté de déchirer l’offre du Président Sall autour des 33% de parts qu’elle devait détenir dans le capital de la société assistance aide services (2AS).

Au moment où tous les esprits sont tournés du côté de la forêt de Borofaye, où des sanguinaires ont, lâchement, assassiné 13 personnes innocentes et blessé 7 autres, un autre feuilleton se joue à des kilomètres de Ziguinchor. Pour cause, source A a appris que Sénégal handling services sa a, définitivement, décidé de cracher sur les parts qui lui étaient destinées dans le cadre du capital de la Société assistance aide services (2AS).



Spécialisée dans l’assistance des compagnies aériennes en escale, SHS a, du coup, foulé au pied l’ultimatum que lui avait fixé l’Etat du Sénégal. La preuve, elle a été sommée par le gouvernement de se prononcer, au plus tard le 31 décembre, sur son acceptation ou non des 33% du capital de 2AS.



Mais non seulement, SHS a demandé, à sa façon, au gouvernement d’aller voir ailleurs mais aussi, elle a, selon toujours les confidences, préféré migrer vers la Guinée équatoriale. Où votre canard a appris que l’Aviation handling Sénégal (AHS) tuée et rangée dans un cercueil par le chef de l’Etat, au détour de la venue au monde de 2AS, dispose d’une multinationale qui a pignon sur rue à Malabo, Cotonou, Accra, Bangui…



Comment SHS a foulé au pied l’ultimatum de l’Etat



Apres que SHS a décliné l’offre à lui faite par le chef de l’Etat, Source A a appris que le Président Sall et son régime se sont orientés du côté de Sénégal Airlines. En d’autres termes, la future compagnie aérienne nationale hérite, désormais, des 33% du capital de 2AS. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Macky Sall avait pris, en 2017, un décret portant création de l’aide service en abrégé 2AS, chargée exclusivement du handling des avions AIBD.



Le président de la République, qui a, purement et simplement, décidé d’enter AHS qui a été nationalisée, après avoir été saisie sur Bibo Bourgi, dans le cadre de la traque des biens mal acquis, avait dans le même décret, estimé que l’Etat allait détenir 34% du capital de 2AS à travers AIBD 17%. SHS de Ousmane Joe Diop, qui s’activait, depuis des années, dans le handling à l’aéroport de Dakar, devait « se fondre » dans 2AS, tout en détenant 33% du capital.









Source A

