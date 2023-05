”Caravane de la liberté”: Ousmane Sonko quitte Ziguinchor, ce vendredi

Ousmane Sonko a annoncé, ce mercredi, sa décision de dérouler la Caravane de la liberté. Le leader de Pastef et ses lieutenants quitteront Ziguinchor, ce vendredi pour la capitale sénégalaise. Ousmane Sonko sera flanqué de jeunes et de femmes, notamment du bois sacré, qui l’accompagneront jusqu’à la sortie de sa Commune comme un héros qui va à la guerre.



D’après Source A, en dehors du véhicule personnel de Ousmane Sonko, le leader de Pastef a 4 à 3 autres voitures, de type 4X4 qui peuvent accompagner la caravane. Des militants à bord de véhicules particuliers sont signalés et prêts volontairement à accompagner le maire de Ziguinchor dans ce qu’il convient d’appeler un périple.



Ainsi, les populations, les jeunes et les femmes, notamment du bois sacré, se préparent pour accompagner leur héros jusqu’à la sortie de la ville. Ce, d’autant plus que Ousmane Sonko tient à être accompagné.