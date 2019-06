Carburant: Vers une hausse des prix Une hausse sur les prix du diesel et de l'essence est à prévoir. C’est ce qu’indique "L’As", qui parle du renchérissement des cours du pétrole dont le baril est à 63 dollars. Selon la même source, le Sénégal ne peut plus supporter la subvention qui passe de 54 à 107 milliards FCFA pour les pétroliers et à 150 milliards pour la Senelec. D’ailleurs, poursuit le quotidien, le ministre du Pétrole et des Énergies convoque, demain, les acteurs des hydrocarbures et les Associations de consommateurs pour une rencontre sur le sujet.

