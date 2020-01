Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cardi B: De la musique à la politique? La chanteuse dévoile ses intentions Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 09:52 | | 0 commentaire(s)| Les tensions entre les États-Unis et l’Iran, causées par Donald Trump, auraient fait naître des idées dans l’esprit de Cardi B. La rappeuse américain a annoncé qu’elle veut devenir politicienne.





«Je pense que je veux faire de la politique, j’aime vraiment le gouvernement, même si je ne suis pas d’accord avec le gouvernement», a-t-elle écrit sur Twitter.



Dans des tweets qui ont suivi, Cardi B explique pourquoi une telle décision. «Comme je regardais des documentaires sur la guerre, peu importe le nombre d’armes que possède un pays, il faut des gens ! Comment voulez-vous combattre un pays et éventuellement déclencher une guerre alors que ce pays manque de patriotisme ? Je vois à peine les gens prétendre qu’ils aiment être américains.»



«Je vais devoir expliquer beaucoup de choses, donc je vais faire une vidéo ou un live pour en parler… Donc je reviendrais sur mes deux premier tweets un autre jour… j’en parlerais un autre jour.»



Quelques heures plus tard, Cardi est revenue sur le sujet, indiquant qu’elle est parfaitement sérieuse quant à ses aspirations politiques.



«Je pense que si je retourne à l’école et que je me concentre, je pourrai faire partie du Congrès. J’ai tellement d’idées qui ont du sens. J’ai juste besoin de quelques années d’école et je pourrai secouer la table.»



Le 3 janvier, la rappeuse a déclaré qu’elle demanderait la citoyenneté nigériane après avoir condamné la frappe aérienne ordonnée par Donald Trump qui a tué le général iranien Qassem Soleimani.



«C’est triste que cet homme mette en danger la vie des Américains. C’est la décision la plus stupide que Trump a fait jusqu’à présent… Je demande la citoyenneté nigériane.»























Accueil Envoyer à un ami Partager