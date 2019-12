Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cardi B: En séjour au Nigéria, l’attitude de la chanteuse en boîte de nuit indigne la toile Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 14:31 | | 0 commentaire(s)| Lorsque Cardi B veut se lâcher et faire le show, c’est sans tabou, quitte à choquer les fans. C’est l’idée qui se dégage dans l’attitude de la rappeuse lors de sa récente sortie dans une boîte de nuit de strip-tease au Nigéria.



Alors que la compagne d’Offest s’était rendue dans ce pays d’Afrique occidentale, pour honorer une rencontre avec Davido avec qui elle devait se produire, la rappeuse s’est plutôt laissée aller à quelques scènes de strip-tease en attendant que le show avec le chanteur nigérian ne démarre.



Cardi B a posté des storys Instagram (interdites aux moins de 18 ans), des vidéos dans lesquelles elle est en train de distribuer des paquets de billets dans la foule et faire pleuvoir l’argent sur d’innombrables paires de fesses.



Visiblement, l’Américaine aime bien se faire plaisir jusqu’au bout. Elle est d’ailleurs prête à se laisser aller à quelques excès que l’on voit habituellement sur le net. Au regard des gestes obscènes et immoraux, si une âme innocente avait été curieuse de se balader dans ses storys cette nuit, elle devait forcément être choquée à vie à la suite de ce qu’elle devait voir.



Du côté des fans, ce comportement de la star ne fait pas l’unanimité. Si la rappeuse est bien évidemment libre de faire ce qu’elle veut de sa vie privée, certaines personnes lui reprochent néanmoins d’avoir partagé autant de nudité à des fans qui ne sont pas toujours majeurs.



Pendant ce temps, il y en a qui s’amusent bien en voyant ces vidéos et qui aiment bien ce que la rappeuse fait. Ils n’ont d’ailleurs manqué de la féliciter.















Accueil Envoyer à un ami Partager