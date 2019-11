Cardi B bientôt en Afrique de l’Ouest pour des concerts… Voici les deux pays concernés!

La rappeuse se produira à Lagos au Nigeria le 7 décembre et à Accra au Ghana le 8 décembre dans le cadre du festival Livespot X (LXF). Ce sera la première fois que la chanteuse se rend en Afrique.



Même si plusieurs fans africains de la chanteuse sont excités à l’idée de la voir en Live, d’autres pensent que c’est injuste d’avoir choisi uniquement le Nigeria et le Ghana.



«Et Nairobi ? où tu as aussi des millions de fans», a commenté une internautes. Les fans sud-africains ont fait des commentaires similaires.