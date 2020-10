Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cardi B explique pourquoi elle s'est remise avec Offset Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 18:10 | | 0 commentaire(s)| Après des jours pour le moins tumultueux, Cardi B s'est exprimée sur sa relation avec le rappeur Offset avec lequel elle était en instance de divorce depuis le 14 septembre 2020. Le 11 octobre, la rappeuse new yorkaise fêtait son anniversaire en compagnie du père de sa fille Kulture, suscitant les rumeurs sur leur remise en couple. Offset avait fait fort avec ses cadeaux à la belle : c'est à une tentative de reconquête épique à laquelle on a assisté, suivie par une soirée d'anniversaire où les deux se montraient très proches. Après la polémique soulevée par son accidentel post révélant en story Instagram une photo d'elle seins nus, alors qu'elle était avec Offset, Cardi s'exprime enfin sur toute la situation.

Dans un live Instagram, elle explique pourquoi elle s'est rapprochée du rappeur. "Il s'est juste mis à me manquer... C'est dur de ne pas parler à son meilleur ami. Et c'est vraiment dur de ne pas avoir de relation sexuelle", a-t-elle dit dans le live mardi. Elle évoque également les gens qui la taxent d'être quelqu'un de matérialiste si elle "reprend" Offset après qu'il lui ait offert notamment une Rolls Royce. "J'aime les choses matérielles" dit-t-elle sans concessions, prenant à revers les remarques. "Qu'est-ce que vous auriez voulu que je fasse ? Le gars m'offre une Rolls, et je le snob ?", explique-t-elle. "On n'est pas différents de vous et de vos relations dysfonctionnelles. On est pareils, on est juste plus publics, et je suis plus stupide" ajoute-t-elle.



Le 12 octobre, Offset avait partagé un post sur Instagram indiquant clairement un possible "retour à la normale" :

Cependant, si le couple en instance de divorce semble définitivement se rapprocher, certains internautes expriment leur incompréhension :



