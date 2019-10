Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Carnet blanc: Ce lutteur Vip se marie dimanche prochain Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 15:29 | | 0 commentaire(s)| Lac 2 se jette à l’eau et se pend. Devinez la date du mariage et le nom de l’heureuse élue du coeur du lutteur vip hors-pair, qui fait la pluie et le beau temps.

Le cercle des célibats se rétrécit dans l’arène. Le dernier célibataire Vip a décidé de changer finalement de statut. Enfin Lac 2 se marie dimanche prochain. En effet, une source proche du lutteur, rapporte Sunu Lamb, a confié que le "Jatoo " va prendre femme à la cité Sipres 2.



Ce sera chez Mame Aïcha, la ravissante dulcinée du Puncheur du Walo. Et, en lieu et place d’une éventuelle année blanche, le dernier bourreau de Boy Niang aura d’âpres combats à la maison. Ceci, en guise de préparation pour les grandes sorties dans l’arène, cette fois-ci.



Révélé par le Claf, Lac de Guiers 2, auteur de 13 victoires en 15 combats, fait partie des lutteurs les plus redoutés de l’arène. L’ami de Balla Gaye 2 qui vient de relancer sa carrière, en disposant de Boy Niang, est crédité de vouloir prendre le titre de Roi des Arènes, détenu par Modou Lô.



Heureux ménage champion !



