Carnet blanc: Dr. Ahmed Khalifa Niasse s’est bel et bien marié à Sokhna Oumou Sy, fille cadette de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Dr. Ahmed Khalifa Niasse et Sokhna Oumou Sy, la fille cadette de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh sont bel bien mariés. Leral, à travers des recoupements a réussi, à découvrir la vérité.



Un site de la place, publiant un démenti de l’information, donnée hier, par Leral, a semé le doute sur la tête de beaucoup de Sénégalais. Alors que, d’après les recoupements faits, si sa publication n’est pas faite à dessein, c’est ce site qui a été berné sur toute la ligne.



Voyant les écrits de ce site, Leral, a repris du service et, a même réussi, à joindre la principale concernée, c’est-à-dire Sokhna Oumou Sy, fille cadette de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.



Leral peut même, donner beaucoup plus de détails sur ce mariage… Mais, il faut tout simplement que la nouvelle mariée, Sokhna Oumou Sy est en train d’attendre avec impatience son nouveau prince, Dr Ahmed Khalifa Niass.





