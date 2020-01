Carnet blanc: Le lutteur Bombardier a pris une «niarel»

Et oui l’information nous a été soufflée par un de ses meilleurs amis samedi dernier à Mbour à l’occasion du gala que l’ancien roi des arènes, Yékini avait organisé au stade Caroline Faye. Le mariage a été scellé depuis le 12 janvier à Mbour devant Dieu et les hommes. La 2e femme de Bombardier est une belle dame de teint marron qui est née et a grandie en France plus précisément à Bordeaux.



C’est un Bmbardier tout de blanc vêtu sourire aux lèvres qui s’est présenté au gala de lutte simple. A la question de savoir s’il s’est tapé une "niarel" au micro de "Leewtoo". Le B52 de Mbour répond: "C’est ma vie privée» avec un large sourire.