Carnet rose: La deuxième épouse de Cheikh Amar, Adama Sylla, a accouché en France

Les radars de Leral ont capté des informations sur Cheikh Amar. En effet, Adama Sylla, sa deuxième épouse a accouché d'un bébé en France et le baptême a eu lieu mardi dernier.



Cheikh Amar, connu pour ses qualités humaines et qui a toujours œuvré dans le social, ayant aidé beaucoup de personnes, est du reste très effacé.



La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande sobriété. Leral souhaite longue vie au bébé et une meilleure santé aux parents.