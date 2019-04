Carrefour automobile : trois immeubles du propriétaire mis en vente Amadou Bâ, le propriétaire de Carrefour automobile, Concessionnaire de Bmw au Sénégal connait des difficultés. C’est ce que révèle Les Echos ce vendredi, annonçant que 3 immeubles, situés sur l’avenue Blaise Diagne à Dakar, seront vendus aux enchères le 14 mai prochain. Il s'agit des titres fonciers 2430/DK, 7046/DK et 16127/GR, vendus, respectivement, à 362.855.000 Fcfa, 787.707.500 Fcfa et 194.517.000 Fcfa, sur requête d'Ecobank. Amadou Bâ est le père de Khadim Bâ, patron de Locafrique et actionnaire principal de la Société africaine de raffinage (Sar).

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos