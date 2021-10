Carte de vaccination obligatoire à l’Ucad: Maguette Sène, Directeur du Coud, rassure les étudiants Le directeur du Centre des œuvres universitaire de Dakar (Coud), Maguette Sène, invité de ‘’Rfm matin’’, rassure les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il précise qu’il n’y a aucune obligation concernant la vaccination et l’accès aux amphithéâtres n’est pas assujetti au pass sanitaire.

«Il faut retenir que la vaccination n’est absolument pas obligatoire et que l’accès aux amphithéâtres et aux différents endroits de l’Université, n’est pas assujetti à la présentation d’une carte sanitaire.



C’était une erreur contenue dans un document. Mais, j’ai échangé avec le recteur et il m’a confirmé qu’il a donné des instructions pour que ce passage-là de ce document, soit enlevé », a expliqué le maire de Malicounda.



« Nous rassurons les étudiants que la vaccination est volontaire et, elle est un acte citoyen. L’année dernière, nous avons vécu des cas de Covid-19 assez importants et nous ne voudrions que cela se répète cette année. Nous les invitons à aller se vacciner pour éradiquer entièrement la pandémie de notre espace », a exhorté Maguette Sène, qui a révélé que le campus social n’a enregistré aucun cas de décès lié à la Covid-19.



