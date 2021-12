Carte grise et plaque d’immatriculation: Une hausse des prix d’acquisition, annoncée Mansour Faye, ministre des Transports terrestres, a annoncé lors de son passage à l’Assemblée nationale pour défendre son budget, les nouveaux prix de la carte grise et de la plaque d’immatriculation. Les chauffeurs doivent casquer davantage pour en disposer.

Pour avoir une carte grise, il faut désormais payer 15 000 FCfa au lieu des 7500 FCfa demandés. Le prix a doublé. Il en est de même pour les plaques d’immatriculation, dont le prix passe de 14 000 FCfa à 26 000 FCfa.



Face aux députés, Mansour Faye a expliqué cette hausse. Il indique que Sénégal s’est engagé dans la mise en place d’un système performant de délivrance des titres de transport sécurisés, visant à réduire la fraude documentaire.



D’après "L’Observateur", Mansour Faye explique également que les prix initialement fixés, avec le partenaire pour la sécurisation des titres, se sont avérés déficitaires pour l’exploitation et risquent de mener, à long terme, vers l’échec du programme choisi.



