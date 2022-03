Carte nationale de presse : La Commission entame une tournée pour faciliter l'enrôlement des correspondants

Les journalistes et techniciens des médias,se trouvant dans la région de Thiès et ses alentours, ont pu rencontrer la délégation de la Commission de la carte nationale de presse.



Une occasion saisie par le président de la commission, Daouda Mine, pour déclarer en ces termes : « Pour faciliter la tâche, nous avons décidé de nous déplacer pour les enrôler ».



En d’autres termes, ce déplacement est aussi une tournée d’information, de vulgarisation de la carte nationale de presse et d’enrôlement des journalistes. À noter qu’à partir du 1er juin 2022, seuls les détenteurs de la carte nationale de presse pourront se prévaloir de la qualité de journaliste ou technicien. La carte devra remplacer les cartes maison.



Après Thiès, la commission se rendra dans les régions de Kédougou, Saint- Louis, Ziguinchor et Kaolack. La commission est composée des membres du Comité pour l’Observation de l’éthique et de la déontologie (Cored), du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), ainsi que du ministère de la Culture et de la Communication. La CCNP est instituée par le code de la presse 2017. À en croire Daouda Mine, depuis le 15 mars 2021, cinq lots de cartes de presse ont été distribués.











