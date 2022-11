Cartes nationales d’identité de la Cedeao: Antoine Félix Diome donne des explications sur le nouveau contrat de production

Les services techniques du ministère, ajoute-t-il, n’étaient pas encore préparés à prendre le relai pour assurer la production de ces cartes. «C’est ainsi qu’un nouveau contrat, d’une durée transitoire de deux (2) ans, a été conclu, pour permettre aux agents de la Direction de l’automatisation des fichiers (Daf) d’être en mesure d’assurer la production, étant entendu que, selon les termes du contrat, les machines de production appartiennent à l’Etat», explique le ministre.



Le patron de la place Washington a, à ce sujet, révélé que le prix d’une carte d’identité Cedeao était fixé à 5000 F Cfa dans le premier contrat et à 3500 F Cfa, après renégociation, dans le second contrat. «Le dépôt pour l’obtention d’une carte peut être fait à tout moment dans l’année, mais le titulaire ne pourra pas exercer son droit de vote tant qu’il ne s’est pas fait inscrire sur les listes électorales pendant la période indiquée par la loi », précise-t-il.



Concernant les difficultés d’obtention de carte d’identité Cedeao pour les citoyens portant des patronymes partagés avec les populations d’autres pays de la sous-région, le ministre a rassuré sur les dispositions prises pour que les personnes concernées ne soient plus dans l’obligation de produire un certificat de nationalité pour se faire établir une pièce d’identité.