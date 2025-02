Cartographie de la criminalité en 2024 de la gendarmerie : Louga, Matam, Saint-Louis et Dakar : les régions les plus criminogènes La grande maréchaussée a rendu publiques, hier, ses statistiques pour l'année 2024. Un total de 5 887 infractions a été recensé, dont 844 crimes. Les régions de Louga, Matam et Saint-Louis, ainsi que les zones urbaines comme Dakar, sont les plus touchées par la criminalité

La gendarmerie nationale a présenté, mercredi dernier, ses statistiques pour l’année 2024. D'après le colonel Issa Diack, 5 887 infractions ont été recensées, dont 844 crimes, touchant un total de 5 043 victimes.



Selon le chef du Centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale, ces infractions englobent des délits tels que le vol de bétail ainsi qu'une augmentation des crimes violents et transnationaux, notamment le trafic de drogue, nécessitant une adaptation des stratégies de lutte.



"Les statistiques révèlent une fluctuation saisonnière des actes criminels, avec un pic en octobre atteignant 587 cas, suivi d'une diminution notable en décembre, attribuée aux mesures de sécurité renforcées en fin d'année. Parmi les infractions majeures, les violences graves et les atteintes aux personnes et aux biens se distinguent, avec 431 cas de viol enregistrés. En matière d'arrestations, 1 144 individus ont été déférés, dont 1 126 hommes et 18 femmes, répartis entre 947 adultes et 197 mineurs’’.



Ensuite, insistant sur la lutte contre le vol de bétail, le colonel Issa Diack a souligné qu’il s’agit d’un problème affectant un secteur représentant environ 4 % du PIB du secteur primaire. ‘’Au total, renseigne-t-il, 431 cas de vol de bétail ont été signalés, avec 2 141 têtes dérobées, dont 18 % ont été récupérées. La région de Louga est particulièrement touchée, enregistrant 97 cas’’.



L’officier d’ajouter : ‘’Malgré une diminution nationale des infractions, la criminalité demeure persistante, notamment dans les régions de Louga, Matam et Saint-Louis ainsi que dans les zones urbaines comme Dakar."



Extraits EnQuete



