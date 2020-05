Cas Hissein Habré: Sa liberté provisoire pourrait être prorogée

Le délai de l’assignation en résidence de 60 jours dont bénéficie l’ancien président tchadien Hissein Habré, va s’épuiser dans quelques jours. Mais le ministre de la Justice a révélé sur la Rfm, que cette autorisation d’assignation à domicile accordée à Habré, pourrait être prorogée.



« L’ordonnance du juge dit qu’il est autorisé à sortir pour un délai de 60 jours. Mais, ce délai est renouvelable en tenant compte des raisons qui avaient amené le juge a autorisé cela », a expliqué Me Malick Sall.



Il ajoute : « Nous sommes toujours en période de pandémie. Mais il appartient à l’avocat de Hissein Habré, de présenter sa requête. Et seul le juge de l’exécution des peines a la compétence de renouveler ou non ce délai. Cette décision n’appartient ni au président de la République ni au Garde des Sceaux, parce que nous n’avons pas les capacités de le faire ».



