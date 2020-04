Cas communautaire du COVID-19: Les choses se précisent pour la femme dite de Sangalkam Avec des recoupements et infos reçues par Leral.net, toujours à la recherche de la bonne information, on en sait un peu plus sur le cas communautaire présumé de Sangalkam.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Avril 2020 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

En effet, il s’est révélé qu’en réalité, il ne s’agit pas proprement d’un cas de Coronavirus de la commune de Sangalkam, mais plutôt de la commune de Jaxaay Parcelles Niacoulrab.



La patiente de ladite localité a été acheminée pour des soins au district sanitaire de Sangalkam. La femme est une employée de maison à Niacoulrab.



Quelques jours auparavant, elle était partie voir son mari à Yeumbeul, mais malheureusement, elle en est revenue avec des signes inquiétants et suite aux tests faits, elle a été déclarée positive.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos