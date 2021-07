Cas communautaires de la troisième vague de Covid-19 : Dakar domine largement les autres régions Parmi ces cas communautaires, 205 cas sont recensés à Dakar contre 24 cas dans les autres régions. Dans la région de Dakar, c’est la commune de Ouakam qui remporte la palme avec 19 cas, 17 à Dakar-Plateau, 11 à Ngor et Yoff, 10 à Ouest-Foire; 09

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 09:56

A Mermoz; 08 aux Maristes; 07 aux Mamelles et Yeumbeul; 06 aux Almadies, Nord-Foire et Rufisque ; 05 à Diamniadio, Pikine, Sacré-Cœur et Sébikotane; 04 à Guédiawaye, Keur-Massar, Liberté-6, Médina et Sicap Foire; 03 à Cité Djily Mbaye, HLM et Port; 02 à Diakhaye, Dieuppeul, Grand-Dakar, Hamo4, Keur Mbaye Fall, Liberté-3, Parcelles Assainies, Petit-Mbao, Sangalkam et Thiaroye



Et 01 ca à Amitié-2, Bène Taly, Cambèrène, Castors, Cité Biagui, Cité Gendarmerie, Cité Keur Gorgui, Cité Mixta, Gibraltar, GrandMbao, Grand-Yoff, Gueule Tapée, Hann Bel Air, HLM-Fass, Liberté-5, Ouagou Niayes, Point E, Zac Mbao et Zone-B.





Dans les autres régions, c’est Thiès qui arrive en tête avec 05 à Thiès; 04 à Dagana; 03 à Ranérou; 02 à Mbour, Popeunguine et Saly et 01 à Diourbel, Kaolack, Kébémer, Malicounda, Nioro et Ourossogui.

L’As



