Cas de tortures dans les Daaras: La Fédération des écoles coraniques dément et annonce une plainte contre HRW

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération nationale des Associations des écoles coranique annonce une plainte contre Human Rights Watch pour diffusion de fausses nouvelles, allusion à la publication par celle-ci d’un rapport sur les cas d’abus contre des enfants talibés.



L’Ong spécialisée dans la défense des droits de l'homme, particulièrement des couches les plus vulnérabless, dit avoir relevé entre 2017-2018 ,la mort d’une quinzaine d’enfants talibés suite à des sévices corporels, et d’être à l’origine de plusieurs cas ou tentatives de viols.



« Nous ne pouvons pas comprendre d’où viennent ces chiffres et nous ne laisserons pas faire. Les cas de décès que nous avons dans nos documents personnels en tant que fédération, c’est des cas de maladies », a réagi sur la RFM Adama Seck, secrétaire général de ladite Fédération. Avant d’annoncer: On va les (Human Rights Watch) attaquer dans les jours à venir. Il faut qu’ils apportent les preuves de ce qu’ils disent ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos