Cas graves liés au Covid-19 : Les explications de Mamadou Diarra Bèye, Directeur du Samu national

Prenant la parole après le Pr. Seydi, le Pr. Mamadou Diarra Bèye, Directeur du Samu national a insisté sur la prise en charge des cas graves liés au coronavirus.



« Nous étions il y a un mois à 1115 cas confirmés avec 28 cas graves et 8 décès. Un mois après, nous sommes à 4249 cas confirmés, dont 96 patients graves et 47 décès. La répartition géographique suit la même courbe que celle géographique des cas confirmés. La plupart des cas graves ont été notés à Dakar, pour 84% », a indiqué Pr. Bèye.



Le reste des patients a été pris en charge entre Touba, Ziguinchor et Tambacounda. Même si l’âge moyen des cas confirmés est un âge très élevé, l’âge moyen des patients graves est de 61 ans, croit savoir Pr. Mamadou Diarra.



« Et nous avons noté quand même des extrêmes de 37 ans et de 85 ans. Pour ces patients présentant des cas graves, les hommes sont les plus concernés, car on a 5 hommes pour une femme », dira-t-il.



Les conditions de prise en charge de ces cas graves doivent être améliorées à Dakar, mais également dans toutes les régions du Sénégal. C’est pourquoi, Pr. Diarra et son équipe sont en train d’y travailler, pour mettre ces services de réanimation aux normes.



Chez ces patients aussi, il a été noté que les « comorbidités sont toujours présentes. L’hypertension artérielle, le diabète ont été des pathologies très souvent rencontrées mais d’autres ont été notées ».



Sur les malades qui sont rentrés en réanimation, révèle t-il, un peu plus de la moitié sont sortis totalement guéris.



Pr. Mamadou Diarra annonce que des mesures ont été prises pour doter tous les centres de traitement à Dakar et dans les régions, de générateurs de dialyse.















