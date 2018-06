Cas sociaux médicaux : la Direction de la Solde arrête l'examen des demandes pour cause de fraudes et de falsifications de documents

La Direction de la Solde a décidé d'arrêter l'examen des demandes sociales notamment les cas médicaux après avoir dénoté de nombreux cas de fraudes et de falsifications de documents notés ces derniers mois.



C’est ce qui est ressorti au terme d’audits mensuels et c’est pourquoi la Direction de la Solde a tout simplement décidé d'arrêter l'examen des demandes sociales notamment les cas médicaux.



Cette décision draconienne est motivée par le fait que la Direction de la Solde n’a pas les capacités et les compétences dans le domaine de la médecine. Par conséquent, il a été décidé de transférer cette compétence à une structure habilitée en la matière.



Ainsi, depuis le mois de mai, les dossiers de malades sont soumis au Conseil de Santé de la Fonction publique.



Pour rappel, le Conseil de santé est composé : - du Médecin Chef du Centre médico-social des fonctionnaires;- d'un médecin militaire représentant la Direction de la Santé des Armées;- d'un médecin représentant le ministère de la Santé et de l'Action sociale et d'autres démembrements de l'Etat.



Il faut aussi signaler que le Conseil de Santé se réunit chaque mois pour analyser les dossiers de malades et donner la suite qui convient à toutes ces demandes sociales.

