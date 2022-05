La maraine Dwr Ndèye Fatou Fall, cadre dans les Telecom, vivant en Belgique soeur du députe et coordonnateur de YAW, Déthie Fall. Universel Ibrahima Bocoum très connu à côté du Cheikh et d'autres Thianta sont exclusivement, venus des Usa et d'Europe pour ce Thiant inédit du Werekane en Chef.



Une prière a été faite pour une très longue vie, pleine de santé au nouveau-né et, à ses parents.