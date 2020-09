Casamance: Aspt passe en revue l’offre touristique L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), en compagnie du Service Régional du Tourisme et de l’Office du Tourisme, a organisé une tournée dans le pôle Casamance. L'Agence a rencontré les représentants des principales organisations professionnelles du pôle touristique de la Casamance.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Les guides touristiques, la Fédération des campements villageois (FECAV), la Fédération des campements privés (FECATOUR), les acteurs culturels, les artisans, se sont mobilisés afin de présenter l’offre du pôle Casamance. Mais aussi, d’étudier ensemble les meilleures approches pour développer et valoriser l’offre touristique de la région.



Durant cette visite, la délégation de l’ASPT a parcouru les campements villageois de Baila (Lambita), les Campements privés de Diouloulou (Kent Motel), les réceptifs de Bendoula, Niokobokk, Kasoumay Resort, etc...



Les atouts culturels ont fait également l’objet d’une attention particulière, à travers des échanges avec les organisateurs du festival KOM KOM, la visite du "Fromager Sacré" d’Abéné, les cages à étages et le musée diola de Mlomp etc..



La Pointe Saint Georges, un des rares endroits où l’on peut observer le Lamantin dans son milieu naturel a également été explorée.



Les réceptifs (Résidence Elupay, Casa Mandela) ont également reçu la délégation, dirigée par le directeur général de l’ASPT, Pape Mahawa Diouf. Cette serie de visite a permis à l’Agence de mettre à jour les attentes de tous les acteurs touristiques de la Casamance (Fédération des Campements Villageois (FECAV) – Fédération des Campements Privés (FECATOUR) – Syndicat d’Initiatives et de Tourisme – Office de Tourisme – Promoteur évènements – Gérant Agence Réceptive, etc…) en matière de Promotion, de Développement et de Vulgarisation



A l’issue des échanges, les acteurs et l’agence ont retenu de ficeler prochainement un plan d’actions annuel conjoint, dont le but sera principalement de promouvoir l'offre et renforcer les acteurs de ce pôle phare du tourisme sénégalais .



