Casamance : Ce que l’on sait du braquage sur l’axe Etafoune et Kaguith

Les investigations que nous avons menées au sujet du braquage qui a eu lieu ce lundi matin sur la route reliant les villages de Etafoune et Kaguith, dans la zone de Nyassia, à l’ouest de Ziguinchor, nous ont permis d’avoir d’autres détails sur cet incident.



Selon les dernières informations en notre possession, les assaillants supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) qui en seraient les auteurs, ont emporté, lors de ce braquage, un total de 4 motos djakarta, 5 téléphones portables et une somme d’environ 60 000 FCfa.



Fait marquant: les assaillants ont rendu aux victimes les puces des téléphones portables. Mais ils les ont retenus pendant un moment dans les buissons avant de les relâcher.











Source : infos15

