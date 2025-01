Casamance : Deux nouvelles usines de sucre pour renforcer la production locale et briser le monopole Dans une intervention sur la RTS, dans l’émission "Point de Vue", le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a dévoilé des projets ambitieux visant à renforcer l’autonomie du Sénégal en matière de production de sucre. Deux nouvelles usines seront implantées dans la région de la Casamance, précisément à Kolda et à Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Selon le ministre, ces projets, dont les études sont très avancées, permettront de produire du sucre localement à partir de la canne à sucre cultivée dans la région. « Ces projets ont été soumis au Premier ministre et c’est très avancé », a-t-il déclaré. Cette initiative répond à un double objectif : réduire la dépendance du Sénégal aux importations et mettre fin au monopole historique d’une seule entreprise dans le secteur sucrier.



« Ce n’est même pas normal que depuis 50 ans, une seule entreprise ait le monopole », a affirmé Serigne Guèye Diop, soulignant l’engagement du gouvernement à diversifier les acteurs dans ce domaine stratégique.



Vers une diversification des cultures et des industries en Casamance

Outre le sucre, le ministre a également évoqué des projets de production d’huile de palme dans la même région. Il a mis en avant les conditions climatiques de la Casamance, qu’il a comparées à celles de la Malaisie, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’huile de palme. Ces projets devraient non seulement renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal, mais aussi stimuler le développement économique de la région sud du pays.



Régulation du marché et modernisation du commerce



Concernant les récentes tensions sur le marché, notamment sur les produits de base comme le riz, l’huile et le sucre, Serigne Guèye Diop a tenu à rassurer la population. Il a nié l’existence de pénuries, précisant que des stocks importants sont disponibles et que la fermeture temporaire des importations visait à favoriser l’écoulement des productions locales et à stabiliser les prix.



Dans un souci de modernisation, le ministre a annoncé un projet innovant de création de 2 000 boutiques de référence à travers le pays. Ces boutiques, équipées de systèmes de congélation fonctionnant à l’énergie solaire, garantiront une meilleure conservation des produits et renforceront l’hygiène dans le commerce de détail. Ce projet, selon lui, permettra également de générer entre 20 000 et 30 000 emplois.



Un cap vers la souveraineté alimentaire et économique



Serigne Guèye Diop a conclu en réitérant l’importance de renforcer la production nationale, tout en modernisant les réseaux de distribution, pour répondre efficacement aux besoins du marché intérieur. Avec ces projets, la Casamance se positionne comme un acteur clé dans la stratégie de souveraineté alimentaire et de transformation économique du Sénégal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook