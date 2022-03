Casamance : L’armée sénégalaise met la main sur une base rebelle

Après la mort et la prise d’otages de militaires sénégalais en Casamance, l’Armée semble être décidée à en finir avec Salif Sadio. Ce lundi, les militaires ont réussi à faire tomber une de ses bases à la frontière Nord en Casamance.



En effet, dans le cadre de leurs missions régaliennes de sécurisation des personnes et des biens, les Armées ont lancé dimanche 13 mars 2022, une opération dont l’objectif est de démanteler les bases de la faction MFDC de Salif Sadio situées le long de la frontière. C’est ainsi qu’une base est tombée entre les mains des militaires.



Selon "Rewmi", cette opération vise également à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles et à neutraliser toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec elles, selon le communiqué de la Dirpa.