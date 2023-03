Casamance: La Faction MFDC de Diakaye décide de déposer les armes Dans la région de Casamance, la Faction MFDC de Diakaye a signé un accord de dépôt des armes avec l’État du Sénégal à Cabrousse, ce vendredi. Selon les termes de l’accord, l’organisation indépendante Malao a été choisie pour superviser la collecte et la destruction des armes dans un délai de trois mois.

Le collectif des organisations de la société civile en Casamance a facilité la conclusion de cet accord, rapporte Rfm. Le Diakaye répond ainsi, favorablement à la main tendue du chef de l’État Macky Sall envers le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance.



Lors de son séjour à Sédhiou, le Chef de l’État a invité les membres du MFDC à « enterrer définitivement la hache de guerre et à travailler résolument vers le dépôt des armes ». Cette invitation a été faite devant une foule nombreuse au cœur du Balantacouda, une localité frontalière avec la région de Ziguinchor considérée comme l’épicentre du conflit casamançais.



Le Chef de l’État s’est également engagé à accompagner les membres du MFDC dans leur réinsertion et dans le développement de tout le territoire de la Casamance.



