Casamance : Macky Sall insiste sur la nécessité de consolider la paix

Le Chef de l’Etat a déclaré dans son message à l’occasion du nouvel An 2018, qu’il « reste disponible et ouvert à toutes et à tous, sur le chemin qui nous mène vers notre destin commun, dans l’unité et la paix ».



Sur ce, il «lance, à nouveau, un appel solennel à tous nos compatriotes du MFDC (mouvement des forces démocratiques de la Casamance) pour la consolidation de la paix ».



En proie à un conflit armé vieux de trois décennies, la Casamance semble se tourner vers le chemin de la paix, avec les négociations en cours entre l’Etat et des factions de la rébellion. « Consolidons la paix, car nos progrès sont déjà substantiels, par le dialogue confiant que nous avons poursuivi toutes ces années avec le soutien constant des facilitateurs, que je salue et apprécie.



Consolidons la paix, pour que les mesures d’accompagnement déjà initiées par le gouvernement soient confortées et produisent leur plein effet. Consolidons la paix, parce qu’une meilleure prise en charge des besoins de développement, dans l’équité territoriale et la justice sociale, s’offre à nous. Faisons enfin le pas décisif vers la paix définitive ; une paix sans vainqueurs, ni vaincus », a insisté le Président Sall.









Leral.net