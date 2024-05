Economie: Le Sénégal obtient 28,5 milliards sur le marché

Le Sénégal a obtenu ce 04 mai 28,5 milliards de frs. Notre pays avait mis en adjudication 30 milliards de frs à travers une émission simultanée de Bons et Obligations assimilables du Trésor (BAT/OAT) de maturité respective 1 an et 3 ans. Le Sénégal a reçu des investisseurs 33,27 milliards de frs.



Ce qui représente un taux de couverture de 110, 9%. Le Trésor public n’a finalement retenu que les 28,5 milliards, soit un taux d’absorption de 85%. Les offres selon la note d’émission sont dominées à 57% par des investisseurs locaux.



LeTémoin