Casamance : des électriciens indiens attaqués par des hommes armés… Des indiens techniciens en électricité, qui travaillent sur la haute tension de l’axe Ziguinchor-Tambacounda, ont été braqués, jeudi 23 mai 2019 au matin par des hommes armés sur l’axe routier qui sépare les villages de Kaour et de Signhére, rapporte L’Observateur.

Ils seront finalement libérés aux environs de 12h45 mn. Le lendemain matin, un conducteur de moto Jakarta a également été attaqué avant d’être dépouillé de son argent et de sa moto.

Les attaques à main armée reprennent de plus belle en Casamance. Mardi dernier, des hommes armés avaient tiré sur des jeunes qui ramassaient des noix d’anacarde dans la forêt de Kaguite, commune de Nyassia.



