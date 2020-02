Casamance : la mise en place d’une '"commission vérité et réparation" réclamée L’ancien secrétaire général adjoint d’Amnesty, Pierre Sané, a demandé la mise en place d’une ‘’commission vérité et réparation’’ en Casamance. Cela, a-t-il déclaré sur la Rfm, pour « réparer les exactions extra judiciaires, aussi bien du côté de l’armée que du Mfdc, dans le cadre du conflit casamançais ». Réagissant à cette déclaration, le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc), Robert Sagna, a affirmé que « c’est un élément important dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance ». Toutefois, a-t-il ajouté, c’est une proposition ultime au dialogue et aux négociations actuellement en cours. C’est une mesure post-accords ».

