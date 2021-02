Casamance: les rebelles pourchassés, 4 bases et leurs munitions récupérées par l’Armée Les opérations de sécurisation lancées il y a une semaine en Casamance, dans le sud du Sénégal, portent ses fruits. Pourchassés par l'Armée, les éléments du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) ont abandonné leurs bases dont celle de Badiong, principal poste de commandement des bandes armées. Des armes, des munitions explosives et de la logistique ont été récupérées par l’offensive militaire.



En effet, pourchassées, les bandes armées ont laissé sur place des munitions et bagages. « On a pu récupérer de l’armement, des munitions, du matériel d'intendance, de la logistique, des médicaments », a annoncé le lieutenant-colonel, Mathieu Diogoye Sène, commandant du groupement tactique inter-armée.



Qui a poursuivi : « Pour l’armement, on a saisi des B-10 (canon soviétique de 82 mm), des roquettes RPG, des munitions 7-62. On a repéré des armes comme un M-203, lances grenades, des fusilles d’assaut FAMAS, des (fusil d'assaut) motos Jakarta, etc ».

