Casamance: plus de 7000 tonnes de noix d'acajou en souffrance L’espoir qui s’était dessiné au démarrage de la campagne de commercialisation des noix d’acajou, à la fin du mois d’avril, pour les traders (opérateurs locaux qui achètent et revendent sur place) est en train de s’envoler, révèle Le Témoin.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020

Pour à cause de la pandémie du coronavirus, informe le journal, près de 7 mille tonnes de noix sont encore stockées dans les différents entrepôts de la région et notamment à Ziguinchor en attendant désespérément d’éventuels acheteurs qui se font toujours désirer.



Et face à cette mévente, les traders, signale le journal, sont inquiets. Ce, parce qu’ils avaient contracté des prêts au niveau des banques pour acheter des milliers de tonnes de noix qu’ils espéraient revendre aux opérateurs indiens et chinois en faisant des bénéfices substantiels.

