Casamance: possible rapprochement entre Salif Sadio et César Atoute Badiate Un rapprochement entre César Atoute Badiate (chef de l’aile sud) et de Salif Sadio (nord) dans la rébellion casamançaise, est possible. Des observateurs alertent, en effet, sur le sujet, selon "L’As", mettant en exergue l'arrestation d'éléments de César Atoute Badiate dans la tuerie de Bofa Bayotte et celle des compagnons de Salif Sadio condamnés récemment pour rassemblement illégal.

Jeudi 18 Juillet 2019

En effet, souligne le journal, si dans un passé récent les deux factions se regardaient en chiens de faïence, Salif Sadio ne se sentant pas concerné par les arrestations des éléments du Front sud, à l’image de Ampoyi Bodian, le fait que les éléments des deux camps se retrouvent désormais en prison, pourrait favoriser le rapprochement entre les deux chefs rebelles.

