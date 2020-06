Casamance : un véhicule militaire saute sur une mine, huit blessés légers Huit militaires sénégalais ont été légèrement blessés ce samedi lorsque le véhicule à bord duquel ils avaient pris place a sauté sur une mine un peu avant 17 heures à hauteur de Lefeu, un village du département de Bignona, dans le sud du pays.

‘’Le véhicule en question est détruit à 40 %. L’incident a entrainé huit blessés légers qui sont pris en charge sur place’’, nous informe citant la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



L’incident est survenu dans le cadre d’une opération de lutte contre les trafics de bois et de chanvre indien dans les localités du nord Sindian, a-t-on expliqué.



La semaine dernière un soldat de la zone militaire numéro 5 avait sauté accidentellement sur une mine antipersonnelle dans le village de Mbissine-Albondy (commune d’Adéane), dans le département de Ziguinchor, deux incidents qui risquent de relancer le débat sur la problématique du déminage en Casamance à l’arrêt depuis plusieurs années.



