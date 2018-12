Casimir Cissé (DGE): « le scrutin sera libre et transparent »

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 17:45

Ayant pris part à l’ouverture du forum des partis politiques organisé par le GRADEC, en collaboration avec OSIWA, hier, le directeur de la Division générale des élections (DGE), Bernard Casimir Demba Cissé a réaffirmé l’engagement et la détermination de la DGE à organiser, « un scrutin libre, transparent et démocratique à effet de permettre l’expression libre de la seule véritable souveraineté, celle du peule sénégalais ».



M.Cissé se veut par ailleurs rassurant vis-à-vis de ceux qui accusent, doutent et lancent des ‘’suspicions tous azimuts’’ à la DGE.



« Nous sommes à pied d’œuvre. Le processus est devenu irréversible et le corps électoral déjà convoqué depuis le 7 novembre dernier, pour aller aux urnes le dimanche 24 février 2019. Notre quotidien, nous administration électorale, est à la préparation matérielle du scrutin. Depuis le jeudi 13 décembre dernier, nous avons démarré la mise en place du matériel électoral ».











Le Quotidien

