"Casse" au Trésor: 5 milliards de francs CFA détournés, 2 percepteurs arrêtés

Les affaires pleuvent. Histoire de gros sous. A la Lonase, c'est un pari perdu. A la poste, on n'a pas fini de dénoncer ce qui s'est passé à Postefinances. Au même moment, les passeports "voyagent" entre le Palais et les Affaires étrangères. En l'espèce, c'est le cas du Trésor qui interpelle avec un trou de cinq (5) milliards F CFA.



La Division d'investigations criminelles (Dic) a placé en garde à vue , ce lundi, les percepteurs de Saint-Louis et de Mbacké , suite à la plainte de l'agent judiciaire de l'Etat et enquête.



Le pot aux roses a été découvert après des audits internes menés par la direction du contrôle interne.