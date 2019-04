Casse de la conduite principale du Lac de Guiers : la SDE suspecte un sabotage et porte plainte La SDE a décidé de porter plainte contre la société française Sogea/Satom attributaire du lot où la casse du tuyau de la conduite principale du Lac de Guiers a eu lieu, hier. La SDE soupçonne en effet un sabotage, selon L’Observateur dans un contexte assez particulier où il est question d’attribuer le contrat d’affermage de l’eau pour lequel, justement, la SDE est en compétition avec la société française Suez.

Les suspicions de sabotage sont d’autant plus fortes qu’il y a quelques jours seulement, le 25 mars dernier, une autre casse avait eu lieu sur cette même conduite principale à hauteur de Mékhé, occasionnant une pénurie à Thiès et notamment dans plusieurs quartiers de Dakar.

« la SDE a déjà porté plainte contre la société chinoise après l’endommagement de la conduite le 25 mars, elle fera de même avec la Sogea/Satom. La SDE ne peut plus accepter cela. Elle n’accuse personne, mais les coïncidences sont troublantes », a confié, en effet, un haut responsable de la SDE au journal.



