Castors: Un jeune homme retrouvé mort dans un trou Un jeune homme a été retrouvé mort hier, dans un tunnel creusé pour les besoins des travaux de l’autopont Cheikh Ahmadou Bamba, près des deux stations Total de Castors. D’après “SourceA”, la découverte macabre a été faite par les riverains.

Un trou béant a été creusé par les ouvriers, juste devant la Société générale des banques du Sénégal (Sgbs). Lors de ces travaux, un tuyau d’eau a été brisé par mégarde. Ce qui a occasionné un écoulement abondant du liquide précieux. Résultat : tous les parages étaient inondés et les trous remplis entièrement d’eau. C’est dans un de ces trous qu’une personne a été retrouvée noyée et déjà morte.



C’est vers 15 heures hier, que des passants ont aperçu la victime. Un témoin renseigne sur le défunt : « Je ne le connais pas, mais j’ai entendu dire qu’il habite à Grand Dakar. La victime ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Elle souffre de troubles psychiques ».



Après le constat d’usage des éléments de la Police, le corps sans vie du jeune homme a été acheminé par les sapeurs-pompiers dans une structure sanitaire de la place, dit-on, pour autopsie.



Une enquête va certainement être ouverte pour déterminer les causes du décès.



