Catastrophe frôlée au Kenya : Crash d’un Dash 8-100 de la compagnie Skyward Express à l’atterrissage… Un Havilland Dash 8-100 de Skyward Express s'est écrasé au Kenya ce mercredi 21 juillet au Kenya

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

De source internet, l'avion, immatriculé 5Y-GRS, effectuait un vol entre Nairobi et Elwak au Kenya avec 37 passagers et quatre membres d'équipage à bord lorsque l'incident s'est produit.



L'avion a atterri sur la piste en gravier à Elwak, mais le train principal gauche s'est effondré et il est sorti de la piste. Aucun blessé n'a été cependant signalé.



