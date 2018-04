Catastrophe naturelle à Hoggy : Une nuée de moustiques s’abat sur les malades et accompagnants

L’hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy) est en train de vivre sa pire catastrophe naturelle. Depuis une semaine, l’hôpital est sous l’emprise d’une nuée de moustiques. La qualification est moins sévère et moins dramatique puisqu’il s’agit d’une « tornade » de mouches et insectes qui s’abat sur les malades, accompagnants et agents de santé.



Au niveau de l’hôpital, le phénomène est tellement étrange que médecins et agents le cataloguent de « fléau ». Dès le crépuscule, les diptères se multiplient en densité et en compacité. Et comme s’ils avaient bénéficié de renforts pour mieux chasser les accompagnants et médecins afin d’achever les malades. Dans les couloirs de l’hôpital, chacun pour soi, Bolt pour tous ! Et gare à ceux qui ne possèdent pas de capacités olympiques pour fuir et échapper aux attaques de moustiques.



Pourtant, on nous signale que pas plus tard qu’avant-hier, des soldats de l’environnement ont mené une opération de saupoudrage dans l’hôpital et la zone de Grand-Yoff. Hélas, ces drôles de soldats ont subi une « Berezina ». Pour cause, l’opération de saupoudrage n’a non seulement pas réussi à écraser les moustiques, mais elle les a poussés à braquer. Hier lundi, « Le Témoin » a constaté que les moustiques se sont révoltés jusque ‘à improviser une marche non… autorisée. Ce, contre la loi sur le saupoudrage. Mais où sont donc les lacrymogènes de la Police ?











Le Témoin

