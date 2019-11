Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Catherine Deneuve évacué dans un établissement parisien à cause un malaise Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 14:08 | | 0 commentaire(s)| Selon le Parisien, il s'agit d'un coup dur pour Catherine Deneuve. La comédienne de 76 ans a été victime d'une attaque dans la nuit de mardi 5 à mercredi 6 novembre, après avoir fait un malaise. Elle a été par la suite prise en charge au sein d'un établissement parisien dans un état sérieux, où des examens approfondis sont désormais sont effectués pour déterminer les causes de son malaise.

Actuellement en tournage en région parisienne pour le dernier film d'Emmanuelle Bercot, De son vivant, avec Benoît Magimel, ses proches ont confié à BFMTV qu'elle avait été victime d'"un coup de fatigue", dû à "un agenda surchargé".

Actrice toujours très prisée dans le cinéma français, Catherine Deneuve enchaîne les tournages sans jamais s'essouffler, tandis que son public ne se lasse pas de ses apparitions à l'écran. Mais au-delà de son talent, la comédienne est également bien connue pour son franc-parler et la poigne dont elle fait preuve pour défendre ses idées. Si bien que pour prendre la défense de Roman Polanski, elle ne mâche jamais ses mots



