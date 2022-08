Cauchemar à coté des inondations : une partie de Dakar sans électricité Une partie de Dakar est plongée dans le noir depuis hier soir après les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale et sa banlieue.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Août 2022 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Les intempéries qui ont fait un mort et causé des dégâts matériels importants n’ont pas épargné le réseau électrique de la Senelec. Plusieurs quartiers de la capitale sont restés sans électricité depuis hier soir.



Celle-ci informe qu’en raison des zones inondées sur son réseau de distribution, l’alimentation électrique est perturbée dans les zones suivantes : Zone de captage, Cité Keur Khadim, Darou Salam Grand, Arafat, Mamelles, Monument de la Renaissance, Ouakam, Gendarmerie Front de terre.



La Senelec indique que ses équipes sont déployées sur le terrain pour une bonne prise en charge de ces dysfonctionnements afin de faire revenir la situation à la normale et dans les meilleurs délais.



Plusieurs poteaux de la Senelec sont submergés par les eaux de pluies. Pour des raisons de sécurité, nous confie-t-on, la Senelec a décidé de procéder à des coupures par mesure de précautions.

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook