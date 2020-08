Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cauchemar d’une célébrité : Une grande artiste ligotée, violée et dépouillée à son domicile Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 19:41 | | 0 commentaire(s)| La mauvaise nouvelle a été annoncée par l’artiste elle-même dans un direct sur sa page Facebook. La chanteuse burkinabé Ka Cora a été agressée à son domicile dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 août 2020.

Dans un direct sur sa page Facebook, l’artiste Ka Cora a informé ses fans de l’agression qu’elle venait de subir par des quidams encagoulés ayant emporté après leur forfait, argent et téléphone. Baignant dans une marre de sang avec un foulard rouge qu’elle ôtera de la bouche après le passage de ses bourreaux, Ka Cora a tenté d’expliquer sa mésaventure.



« Des individus mal intentionnés ont escaladé mon mur, m’ont ensuite ligotée, ont demandé mon compte orange money. Ils ont pris mes téléphones, l’argent que j’avais sur moi et ont pris la fuite », a-t-elle relevé habillée dans une tenue de nuit.



Également ligotée par ses bourreaux, Ka Cora apprend que les bandits qu’elle n’a pu identifier ont tout pris dans sa maison avant de prendre la fuite.



«J’ai été agressé à domicile par des individus aux visage voilés qui m’ont forcée à leur donner mon mot de passe de mon compte mobile money. Ils ont ensuite dépouillé ma maison de toute liquidité, ordinateur, téléphone… », a-t-elle indiqué.



Seul le téléphone qui était en charge dans sa salle à manger n’a pas été emporté. C’est d’ailleurs grâce à cela qu’elle a pu faire un direct pour alerter l’opinion publique.

Actuellement l’artiste Ka cora a été prise en charge et elle est maintenant hors de danger.



Selon la presse locale, elle aurait également été aussi violée par les cambrioleurs.



Ka Cora, la nièce du très célèbre Bill Aka Kora est née dans la musique. Comme elle le précise, chez les Kassena, la fibre se transmet en héritage. ...

Stars Buzz







Accueil Envoyer à un ami Partager