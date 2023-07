Cauris d'Or: Cauris du Meilleur Manager Homme de l'année 2023 décerné au DG Papa Mademba Bitèye pour l'Excellence conquise et assise à la Senelec

Dans son propos, après avoir rendu grâce à Allah, il a tenu à son tour à remercier vivement le Président de la République Macky SALL pour sa vision eclairee et son soutien qui ont permis les réalisations constatées depuis son accession à la magistrature suprême parmi lesquelles les fortes performances de Senelec.



Il ajoute que l'interconnexion énergétique des pays de la Cedeao est déjà achevé depuis ce samedi 8 juillet et marqué aussi un événement historique pour Senelec et le Sénégal. M. Biteye a aussi, mis l'accent sur le rôle important joué par le personnel de Senelec grâce à quoi, ces prouesses ne seraient pas possible.



Ainsi, il a prié pour la paix dans notre cher pays et une pérennisation des acquis sur tous les plans.