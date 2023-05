Ce 16 mai 2023: Ce fut une journée payée et chômée

Ce mardi 16 mai 2023 fera partie des journées payées et chômées. La capitale dakaroise ressemblait à une ville morte. Une consigne tacite a traversé les Dakarois, qui ont préféré rester à la maison, pour éviter de se retrouver au coeur du piège d’une foule de jeunes excités.



Surtout que la veille du procès, il y avait eu de violents affrontements entre manifestants et forces de l’ordre à Dakar et dans les villes de l’intérieur. Alors, ce mardi 16 mai 2023, jour du procès entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, Dakar s’est vidé de ses occupants, et même le célèbre marché Sandaga était désert.



Il fallait voir combien la circulation était fluide hier, au grand bonheur des rares automobilistes qui avaient pris le volant !











Le Témoin



