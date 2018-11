Ce nouveau salaire de Sadio Mané à Liverpool va vous laisser bouche bée Sadio Mané a renouvelé son contrat à Liverpool. L’attaquant sénégalais est lié aux Reds jusqu’en 2023. Le club anglais n’a pas lésiné sur les moyens pour convaincre Sadio de signer un nouveau bail. « The Guardian », un journal anglais informe que le salaire de Mané est passé de 90 000 livres par semaine (67 millions de Fcfa) à 150 000 livres (112 millions de Fcfa). Une belle récompense pour le Sénégalais qui a marqué 40 buts et délivré 18 passes décisives en 89 matches avec les Reds.



Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 03:09 | | 0 commentaire(s)|

Le club D1 anglais Liverpool a dévoilé le salaire de l’international sénégalais Sadio Mané qui a prolongé jeudi son contrat jusqu’en 2023. Le natif de Bambali reçoit 150.000 Euros par semaine, soit plus de 98 millions Fcfa par semaine.



« Je suis très heureux de prolonger, avait réagi Mané. Et d’ajouter « Je l’ai toujours dit, je n’ai pas réfléchi à deux fois avant de venir ici. C’est le bon club, le bon moment et le bon coach. Mon transfert à Liverpool, c’est la meilleure décision de ma vie ».



Depuis 2016 et son arrivée au club, Sadio Mané s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers de la planète. Elu joueur de l’année par les joueurs et les fans de Liverpool en 2017, il a inscrit 40 buts en 89 matches avec les Reds. Il a également représenté le Sénégal lors de la coupe du monde 2018.



Cette saison, il a inscrit 6 buts, est nommé dans les 30 joueurs finalistes pour le trophée du Ballon d’Or et parmi les 5 joueurs en lice pour le trophée BBC de joueur africain de l’année.



Les témoignages de Jürgen Klopp sur Mané



Après ses larmes contre la Guinée Equatoriale samedi dernier, son geste a suscité diverses réactions aussi bien chez les supporters que dans sa famille biologique et à la Fédération sénégalaise de football (FSF). C’est sans doute dans ce contexte que son entraîneur a livré quelques impressions sur lui.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook